Infortunio Bremer la Juve può tirare un sospiro di sollievo | ecco come sta il difensore brasiliano e le ultime novità dalla Continassa

29 set 2025

Infortunio Bremer, sensazioni positive dopo il fastidio al ginocchio sinistro avvertito con l’Atalanta. Tudor pronto a schierarlo. Sospiro di sollievo alla Continassa per la Juventus e per il suo allenatore Igor Tudor. Il difensore brasiliano  Gleison Bremer  ha superato il piccolo allarme scattato durante l’ultima partita di campionato contro l’ Atalanta. Sabato, l’imponente difensore aveva chiesto la sostituzione a causa di un  fastidio al ginocchio sinistro, proprio quello su cui aveva subito l’intervento chirurgico negli scorsi mesi. Il timore era che potesse trattarsi di qualcosa di serio, ma l’allarme è rientrato in meno di ventiquattro ore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

