Infortunati Juve | da Bremer a Thuram passando per Conceicao Tutti gli aggiornamenti dalla Continassa verso il Villarreal

Infortunati Juve, cauto ottimismo dalla Continassa, col rientro di Conceicao in gruppo e la situazione Thuram che non desta preoccupazione. La situazione  infortuni  in casa  Juventus  sta volgendo al meglio, un fattore che rasserena lo staff tecnico guidato da  Igor Tudor  in vista dei prossimi e impegnativi appuntamenti stagionali. Dalla  Continassa  filtra un cauto ma tangibile  ottimismo  sul recupero di alcuni elementi fondamentali, segnando un momento positivo per la  Vecchia Signora. Le notizie più confortanti riguardano il difensore brasiliano  Bremer, un pilastro della retroguardia. Dopo aver chiesto il cambio con l’ Atalanta, le  sensazioni positive  riscontrate ieri hanno sostanzialmente dato il  semaforo verde  per il suo pieno impiego, confermando che è in ottima condizione per riprendere il suo posto al centro della difesa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

