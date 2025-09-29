Infortunati Juve | da Bremer a Thuram passando per Conceicao Tutti gli aggiornamenti dalla Continassa verso il Villarreal

Infortunati Juve, cauto ottimismo dalla Continassa, col rientro di Conceicao in gruppo e la situazione Thuram che non desta preoccupazione. La situazione infortuni in casa Juventus sta volgendo al meglio, un fattore che rasserena lo staff tecnico guidato da Igor Tudor in vista dei prossimi e impegnativi appuntamenti stagionali. Dalla Continassa filtra un cauto ma tangibile ottimismo sul recupero di alcuni elementi fondamentali, segnando un momento positivo per la Vecchia Signora. Le notizie più confortanti riguardano il difensore brasiliano Bremer, un pilastro della retroguardia. Dopo aver chiesto il cambio con l’ Atalanta, le sensazioni positive riscontrate ieri hanno sostanzialmente dato il semaforo verde per il suo pieno impiego, confermando che è in ottima condizione per riprendere il suo posto al centro della difesa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunati Juve: da Bremer a Thuram passando per Conceicao. Tutti gli aggiornamenti dalla Continassa verso il Villarreal

In questa notizia si parla di: infortunati - juve

Infortunati Juve: da Bremer e Milik passando per Cabal, Kelly, Savona e Miretti. Il punto sui bianconeri verso l’inizio del raduno

Bremer per la prima di A, Cabal e Savona a settembre: Juve, il punto sugli infortunati

Infortunati Juve, come stanno quei due lungodegenti bianconeri? Il loro recupero procede spedito, ma manca ancora quella novità. Ultime

Verso #Villarreal-#Juve ? Le ultime sugli infortunati - X Vai su X

Infortunati #Juve verso il Villarreal Il punto sui bianconeri ? - facebook.com Vai su Facebook

Bremer, Thuram e Conceicao: le novità verso Villarreal-Juventus e 6^ giornata - La Juventus è tornata subito al lavoro dopo il pareggio per 1- Segnala fantamaster.it

Infortunati Juve: Bremer e Thuram in dubbio per la Champions, segnali positivi da Conceicao. Il punto sui tre bianconeri verso il Villarreal - Infortunati Juve, il punto verso il match di Champions col Villarreal: si corre contro il tempo per recuperare i due big, il portoghese invece ci sarà Archiviato il pareggio contro l’Atalanta, la Juve ... Segnala juventusnews24.com