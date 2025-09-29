di Marco Baridon Infortunati Juve: quali sono le condizioni di Bremer, Thuram e Conceicao dopo l’allenamento di oggi a -2 dal Villarreal. Ultimissime. Notizie a due facce dall’infermeria della Juve. A due giorni dalla delicata trasferta di Champions League in casa del Villarreal, Igor Tudor deve fare i conti con le condizioni non ottimali di Gleison Bremer e Khéphren Thuram, ma può sorridere per il pieno recupero di Francisco Conceicao. Bremer e Thuram in gestione. Come appreso da , sia il difensore brasiliano che il centrocampista francese, usciti acciaccati dalla sfida contro l’Atalanta, hanno svolto un lavoro differenziato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunati Juve: -2 al Villarreal, le condizioni di Bremer, Thuram e Conceicao dopo l’allenamento odierno. C’è una buona notizia per Tudor, ultimissime