Influenza quest' anno il vaccino in Liguria è gratis per tutti
La Liguria sarà tra le prime regioni italiane a offrire gratuitamente il vaccino a tutti gli abitanti, senza limiti di età. A partire dal 20 ottobre infatti prenderà il via la campagna vaccinale antinfluenzale 2025.Quest’anno la campagna si arricchisce di importanti novità: è stata istituita una. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: influenza - quest
La stagione dell'influenza quest'anno sarà lunga e intensa, cosa aspettarci e come proteggerci
L’influenza stagionale quest'anno "sarà pesante". Villani: "Vaccinare tutti i bambini"
Con l’inoltrarsi dell’autunno inizia la stagione degli starnuti e dell’influenza, che quest’anno si annuncia essere particolarmente intensa alla luce dei dati raccolti durante l’inverno australiano. Partirà il 14 ottobre la campagna vaccinale antinfluenzale promossa - facebook.com Vai su Facebook
Con l’arrivo dell’autunno si riaccende l’attenzione verso i virus respiratori. Che cosa ci aspetta quest’anno? Come riconoscere i sintomi dell'influenza? E quali strategie di prevenzione adottare? Ecco tutto quello che c'è da sapere - X Vai su X
Influenza, vaccino gratis per tutti: anche nei supermercati. Ecco quando si parte - I dati australiani parlano di un +70% di popolazione compita, la previsione è di circa 20 milioni di italiani a letto nel mese di gennaio ... Si legge su primocanale.it
Influenza, in Liguria dal 20 ottobre parte la campagna di vaccinazione: gratuita per tutti - I vaccini saranno somministrati oltre che nelle farmacie, nelle Asl, dai pediatri e dai medici di medicina generale anche in spazi ad alta accessibilità come ... Segnala genova.repubblica.it