Influenza in Liguria vaccini dal 20 ottobre | Saranno gratuiti per tutte le età

Campagna vaccinale anticipata per la Regione, Bassetti: "Virus impegnativo, rischiamo 20 milioni di casi in Italia". 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
In questa notizia si parla di: influenza - liguria
Campagna vaccinale anticipata per la Regione, Bassetti: "Virus impegnativo, rischiamo 20 milioni di casi in Italia"
