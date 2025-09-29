Infermiere ferito all’ospedale di RoccadaspideUgl Salute chiede più controlli

Tempo di lettura: 2 minuti La Ugl Salute esprime sdegno e ferma condanna per la vile aggressione avvenuta nella tarda serata di ieri presso il Pronto soccorso dell’ ospedale di Roccadaspide, dove il padre di un paziente ha distrutto i vetri del triage e aggredito violentemente il personale sanitario, ferendo un infermiere e tentando di colpire un’altra operatrice. “Ancora una volta – dichiara il Segretario Nazionale Ugl Salute, Gianluca Giuliano – ci troviamo di fronte a un episodio intollerabile di violenza contro lavoratori della sanità che, con dedizione e professionalità, operano già in condizioni difficili e sotto pressione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Infermiere ferito all’ospedale di Roccadaspide.,Ugl Salute chiede più controlli