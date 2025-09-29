Indire a Riccione due giorni di incontri con gli assistenti di lingua straniera in Italia per promuovere l’integrazione multiculturale
Indire comunica che oggi e domani martedì 30 settembre, si terrà a Riccione il Seminario di Orientamento e Formazione per gli assistenti di lingua straniera in Italia. L’evento, organizzato da INDIRE negli spazi dell’Hotel Mediterraneo, è dedicato allo studio delle lingue europee come strumento di integrazione multiculturale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
