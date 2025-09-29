Indagine Garlasco Venditti lascia il Cda del Casinò di Campione
Di fronte a un’indagine per corruzione collegata al delitto di Garlasco, l’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti ha comunicato l’intenzione di lasciare la presidenza e il posto nel cda del Casinò di Campione d’Italia, allontanando così l’ente di gioco dal vortice giudiziario che lo sfiora solo indirettamente. La scelta di Mario Venditti Secondo gli . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
