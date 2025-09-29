Indagine Garlasco Venditti lascia il Cda del Casinò di Campione

Sbircialanotizia.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di fronte a un’indagine per corruzione collegata al delitto di Garlasco, l’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti ha comunicato l’intenzione di lasciare la presidenza e il posto nel cda del Casinò di Campione d’Italia, allontanando così l’ente di gioco dal vortice giudiziario che lo sfiora solo indirettamente. La scelta di Mario Venditti Secondo gli . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

indagine garlasco venditti lascia il cda del casin242 di campione

© Sbircialanotizia.it - Indagine Garlasco, Venditti lascia il Cda del Casinò di Campione

In questa notizia si parla di: indagine - garlasco

Delitto di Garlasco, caccia a Ignoto 3. Ora l’indagine si allarga: lente sugli amici di Chiara Poggi

Garlasco, dna trovato sul tappetino e le scale è di Chiara Poggi: altro buco nell'acqua della nuova indagine

Garlasco, perizie e rilievi fatti sin qui nella nuova indagine su Sempio potrebbero ammontare a 500 mila euro

indagine garlasco venditti lasciaGarlasco, Venditti verso le dimissioni dal Casinò di Campione d'Italia dopo l'accusa di corruzione - L’ex procuratore Mario Venditti, coinvolto nell’inchiesta per corruzione nel caso Garlasco, lascerà il vertice del Casinò di Campione ... Scrive virgilio.it

indagine garlasco venditti lasciaGarlasco, la reazione di Alberto Stasi dopo l'indagine su Mario Venditti e i contatti con la famiglia Sempio - La legale Bocellari parla di accuse gravi e tempi sospetti dell’archiviazione ... Riporta virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Indagine Garlasco Venditti Lascia