incursioni russe nei cieli occidentali mappa di un settembre ad alta tensione

Settembre 2025 ha segnato un mese di intensa attività russa nello spazio aereo europeo. Almeno 18 episodi di provocazioni sono stati registrati tra l’1 e il 29 del mese, componendo un mosaico che descrive un’escalation calibrata, dalle incursioni di singoli elicotteri a droni di ricognizione, fino ai voli coordinati di caccia e bombardieri strategici. I teatri delle violazioni Ad Est, nei cieli baltici, si sono registrati episodi su Estonia, Lettonia e Polonia, con particolare menzione dell’isola di Vaindloo, dove un elicottero Mi-8 ha attraversato lo spazio aereo senza autorizzazione. Nel Baltico si segnala anche la violazione della zona di sicurezza della piattaforma Petrobaltic, a dimostrazione di un interesse russo non solo militare ma anche energetico. 🔗 Leggi su Formiche.net

