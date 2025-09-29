Incubo Flotilla succede di tutto all’improvviso | tragedia vicina
– Le prossime 48 ore rappresentano un momento cruciale per la Flotilla che solca il Mediterraneo, portando con sé attivisti, parlamentari e una tensione internazionale palpabile. La navigazione si trasforma in un lento avvicinamento all’incognita, mentre ogni miglio percorso accresce la pressione sulle cancellerie europee. Il rischio di un attacco non è mai stato così concreto, e le trattative si fanno sempre più febbrili, con Roma che vive ogni istante in un clima di ansia e attesa. Il coordinamento tra ministri, diplomatici e leader dell’opposizione è continuo, nella consapevolezza che una decisione sbagliata potrebbe avere conseguenze irreversibili. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: incubo - flotilla
Flotilla, l’incubo delle prossime 48 ore: rischio attacco e mediazione all’ultimo minuto. Tragedia vicina
Chi è dalla parte sbagliata della Storia? Siamo in un incubo orwelliano. Scusate, carissimi Ministri del Governo Meloni: perché, oltre che agli equipaggi della Flotilla, non chiedete senso di responsabilità anche al Governo Netanyahu? Perché considerate legitt - X Vai su X
Il senatore riminese in viaggio con la Global Sumud Flotilla racconta la notte di incubo al largo di Creta "Raid gravissimo, non sarà l’ultimo. Chiediamo protezione al governo". FdI: "Sì agli aiuti, no alla propaganda". - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, l’incubo delle prossime 48 ore: rischio attacco e mediazione all’ultimo minuto. Tragedia vicina - Un incubo che si consuma lentamente, metro dopo metro, mentre la Flotilla avanza nel Mediterraneo con il suo carico di attivisti, parlamentari e tensioni ... Segnala thesocialpost.it
Cos’è la Flotilla, cosa vuole fare e perché se ne parla - Non solo aiuti umanitari: la sua missione è denunciare un assedio che il diritto internazionale definisce illegale. Riporta money.it