Incubo Flotilla succede di tutto all'improvviso | tragedia vicina

– Le prossime 48 ore rappresentano un momento cruciale per la Flotilla che solca il Mediterraneo, portando con sé attivisti, parlamentari e una tensione internazionale palpabile. La navigazione si trasforma in un lento avvicinamento all’incognita, mentre ogni miglio percorso accresce la pressione sulle cancellerie europee. Il rischio di un attacco non è mai stato così concreto, e le trattative si fanno sempre più febbrili, con Roma che vive ogni istante in un clima di ansia e attesa. Il coordinamento tra ministri, diplomatici e leader dell’opposizione è continuo, nella consapevolezza che una decisione sbagliata potrebbe avere conseguenze irreversibili. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Flotilla, l’incubo delle prossime 48 ore: rischio attacco e mediazione all’ultimo minuto. Tragedia vicina

Un incubo che si consuma lentamente, metro dopo metro, mentre la Flotilla avanza nel Mediterraneo con il suo carico di attivisti, parlamentari e tensioni ...

Cos’è la Flotilla, cosa vuole fare e perché se ne parla - Non solo aiuti umanitari: la sua missione è denunciare un assedio che il diritto internazionale definisce illegale. Riporta money.it

