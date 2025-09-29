Incubo Flotilla succede di tutto all’improvviso | tragedia vicina

– Le prossime 48 ore rappresentano un momento cruciale per la Flotilla che solca il Mediterraneo, portando con sé attivisti, parlamentari e una tensione internazionale palpabile. La navigazione si trasforma in un lento avvicinamento all’incognita, mentre ogni miglio percorso accresce la pressione sulle cancellerie europee. Il rischio di un attacco non è mai stato così concreto, e le trattative si fanno sempre più febbrili, con Roma che vive ogni istante in un clima di ansia e attesa. Il coordinamento tra ministri, diplomatici e leader dell’opposizione è continuo, nella consapevolezza che una decisione sbagliata potrebbe avere conseguenze irreversibili. 🔗 Leggi su Tvzap.it

