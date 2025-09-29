Incredibile ma vero | la Salmonella ‘ripulita’ usata dai ricercatori per colpire il cancro

Può un batterio normalmente pericoloso diventare un alleato nella lotta contro il cancro? È questa la domanda che ha guidato un team di scienziati internazionali verso una scoperta sorprendente. Ricercatori della National University of Singapore e della Central South University in Cina hanno modificato geneticamente un ceppo di batteri Salmonella per combattere il cancro al colon nei topi, ottenendo risultati promettenti. La Salmonella è un batterio che normalmente conosciamo come causa di intossicazioni alimentari. Quando mangiamo cibi contaminati, può provocare febbre, dolori addominali e altri sintomi spiacevoli. 🔗 Leggi su Cultweb.it

