Incontro Trump-Netanyahu da tycoon modifiche sensibili al piano di 21 punti Hamas respinge ipotesi Blair | No tutela straniera su Gaza

Hamas, ha respinto l’idea che un organismo guidato dall’ex premier britannico Tony Blair possa assumere il controllo amministrativo di Gaza. “Tony Blair è una figura inaccettabile per il nostro popolo. Abbiamo accettato di formare un comitato che non rappresenti nessuna delle fazioni palestinesi per. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Incontro Trump-Netanyahu, da tycoon modifiche sensibili al piano di 21 punti, Hamas respinge ipotesi Blair: “No tutela straniera su Gaza”

In questa notizia si parla di: incontro - trump

Terminato il secondo incontro Trump-Netanyahu: è durato poco più di un'ora

Casa Bianca, terminato il secondo incontro Trump-Netanyahu: è durato poco più di un'ora

Strette di mano e abbracci: l’arrivo di Netanyahu e la moglie alla Casa Bianca. L’incontro con Trump

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è arrivato alla Casa Bianca per l'incontro - il quarto da quando Donald Trump si è insediato il 20 gennaio - con il presidente americano. Al centro dell'incontro il piano in 21 punti per Gaza dell'amministrazione Trump # - X Vai su X

Tg2. . Negli #StatiUniti il presidente #Trump alla vigilia dell'incontro con il premier israeliano #Netanyahu sui social scrive: "Il mio piano si farà", e annuncia accordo fra le parti per una soluzione della guerra a #Gaza - facebook.com Vai su Facebook

Benjamin Netanyahu incontra Donald Trump alla Casa Bianca: la diretta - Il leader israeliano a Washington a colloquio dal presidente americano per discutere di un piano per Gaza. Lo riporta ilfoglio.it

Trump e Netanyahu, incontro alla Casa Bianca. Donald: «Fiducioso nell'accordo su Gaza». E Bibi si scusa per raid a Doha - Il premier israeliano Banjamin Netanyahu è arrivato alla Casa Bianca, accolto da Donald Trump. Riporta ilmattino.it