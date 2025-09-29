Incontro Trump-Netanyahu da tycoon modifiche sensibili al piano di 21 punti Hamas respinge ipotesi Blair | No tutela straniera su Gaza

29 set 2025

Hamas, ha respinto l’idea che un organismo guidato dall’ex premier britannico Tony Blair possa assumere il controllo amministrativo di Gaza. “Tony Blair è una figura inaccettabile per il nostro popolo. Abbiamo accettato di formare un comitato che non rappresenti nessuna delle fazioni palestinesi per. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Terminato il secondo incontro Trump-Netanyahu: è durato poco più di un'ora

Casa Bianca, terminato il secondo incontro Trump-Netanyahu: è durato poco più di un'ora

Strette di mano e abbracci: l’arrivo di Netanyahu e la moglie alla Casa Bianca. L’incontro con Trump

incontro trump netanyahu tycoonBenjamin Netanyahu incontra Donald Trump alla Casa Bianca: la diretta - Il leader israeliano a Washington a colloquio dal presidente americano per discutere di un piano per Gaza. Lo riporta ilfoglio.it

incontro trump netanyahu tycoonTrump e Netanyahu, incontro alla Casa Bianca. Donald: «Fiducioso nell'accordo su Gaza». E Bibi si scusa per raid a Doha - Il premier israeliano Banjamin Netanyahu è arrivato alla Casa Bianca, accolto da Donald Trump. Riporta ilmattino.it

