incontro evento con il cantautore simone avincola e alessandro gori a tegoleto

Arezzo, 29 settembre 2025 – Sabato 4 ottobre alle 18 al Tabbè Caffè di Tegoleto, il cantautore Simone Avincola presenterà il suo libro “Enzo Carella – Dolce tu per tu”, uscito nelle librerie lo scorso 13 settembre, e che racconta la vita e le canzoni del cantautore romano Enzo Carella scomparso nel 2017. L’evento è promosso dal Passioni Festival in collaborazione con Tabbè Caffè, Associazione Culturale Comunità di Tegoleto e Rio Fest. L’incontro vedrà Avincola dialogare con Alessandro Gori, in un appuntamento speciale dedicato alla riscoperta della vita e delle canzoni di Enzo Carella, artista visionario e innovatore della musica italiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

