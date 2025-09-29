Incinta ha un malore nel traffico della Ballon Cup salvata dai carabinieri che la caricano sull' auto di servizio

Nel primissimo pomeriggio del 28 settembre, intorno alle 13.30, la pattuglia i carabinieri di Morfasso, impegnata nel servizio di viabilità in occasione della seconda edizione della Ballon Cup, ha prontamente risposto a una richiesta di aiuto giunta dal compagno di una 21enne incinta che stava. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: incinta - malore

Malore improvvso, morta mamma incinta di due gemelli

La Promessa, anticipazioni dal 22 al 28 settembre 2025: Catalina scopre che sta aspettando due gemelli In seguito ad un malore, la ragazza apprende che è incinta di due bambini. Ecco cosa succederà nella soap iberica - facebook.com Vai su Facebook

Incidente sulla Statale 17 : coinvolta una donna incinta, traffico bloccato - PESCHE – Mattinata di tensione lungo la Strada Statale 17, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture. Segnala molisenetwork.net

Investe una donna incinta alla fermata del bus, fugge e porta l'auto dal carrozziere: il 38enne albanese drogato e senza patente avrà uno sconto di pena - Era senza patente, che gli era stata revocata, e imbottito di cocaina quando, il 4 novembre 2021, ha perso il controllo della sua Reanult Clio finendo ... Scrive ilgazzettino.it