Incidenti | Arezzo 19enne cade da moto è grave

Arezzo, 29 settembre 2025- Un giovane di 19 anni è rimasto gravemente ferito un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 28 settembre nella frazione Indicatore, alle porte di Arezzo. Il ragazzo viaggiava a bordo di una moto quando, per causa ancora in corso di accertamento, è rimasto coinvolto in un violento sinistro. L'allarme è scattato alle ore 19:07: sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi del 118 Asl Toscana Sud Est con un'auto infermierizzata, un'ambulanza della Misericordia di Arezzo e le forze dell'ordine. Considerata la gravità della situazione, è stato attivato anche l'elisoccorso Pegaso 3. 🔗 Leggi su Lanazione.it

