Incidenti | Arezzo 19enne cade da moto è grave
Arezzo, 29 settembre 2025- Un giovane di 19 anni è rimasto gravemente ferito un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 28 settembre nella frazione Indicatore, alle porte di Arezzo. Il ragazzo viaggiava a bordo di una moto quando, per causa ancora in corso di accertamento, è rimasto coinvolto in un violento sinistro. L'allarme è scattato alle ore 19:07: sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi del 118 Asl Toscana Sud Est con un'auto infermierizzata, un'ambulanza della Misericordia di Arezzo e le forze dell'ordine. Considerata la gravità della situazione, è stato attivato anche l'elisoccorso Pegaso 3. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: incidenti - arezzo
Incidenti: Arezzo, scontro tra auto e moto, ferita una giovane donna
https://www.arezzoinforma.it/incidente-in-via-turati-ad-arezzo-ferito-61enne/ - facebook.com Vai su Facebook
Incidenti: Arezzo, 19enne cade da moto, è grave - Un giovane di 19 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 28 settembre nella frazione Indicatore, alle porte di Arezzo ... Segnala lanazione.it
Arezzo, cade con la moto in via Turati, 61enne trasportato a Careggi - 09, il 118 è stato allertato in via Turati, ad Arezzo, per un sinistro che ha coinvolto una moto. Segnala corrierediarezzo.it