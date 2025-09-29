Incidente tra scooter e auto a Villaricca Mario Valletta muore a 39 anni

Il tragico incidente stradale si è verificato nella serata di ieri: lo scooter guidato dalla vittima si è scontrato con un'automobile; inutili i soccorsi per Mario Valletta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: incidente - scooter

