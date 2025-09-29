Incidente sulla Tangenziale di Napoli tamponamento nella Galleria di Capodimonte | coinvolte 5 vetture un ferito

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente nella Tangenziale di Napoli all'interno della Galleria di Capodimonte in direzione Pozzuoli. Caos traffico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incidente - tangenziale

Incidente mortale sulla tangenziale, tutto in fiamme: muore giovanissima: “Terribile”

Incidente oggi in tangenziale a Modena, auto contro un albero, giovane muore carbonizzata

Incidente in tangenziale, ragazza muore carbonizzata a Modena: si era schiantata contro un albero

incidente tangenziale napoli tamponamentoIncidente sulla Tangenziale di Napoli, tamponamento sotto la Galleria di Capodimonte: coinvolte 5 vetture, un ferito - Incidente stradale sulla Tangenziale di Napoli, dove si è verificato un tamponamento all'interno della Galleria di Capodimonte. fanpage.it scrive

incidente tangenziale napoli tamponamentoMotociclista ferito dopo tamponamento con fuga, denunciato 36enne napoletano sulla Tangenziale Di Napoli - Incidente con fuga sulla Tangenziale Di Napoli, motociclista ferito e responsabile identificato grazie alle immagini di videosorveglianza e all’intervento della polizia stradale ... Scrive gaeta.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Tangenziale Napoli Tamponamento