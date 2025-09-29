Incidente sulla provinciale tra Monopoli e Alberobello | morto motociclista di 29 anni
Un motociclista di 29 anni originario del Materano è morto a seguito di un incidente avvenuto sulla strada provinciale tra Monopoli e Alberobello, nel Barese. Lo scontro si è verificato nel pomeriggio di domenica 28 settembre. In base a una prima ricostruzione, l'uomo, alla guida di una moto di. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Terribile incidente poco fa lungo la Strada Provinciale 26, in territorio di Francavilla Fontana. Una sola auto, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita di strada provocando la morte di due persone. L’impatto è stato fatale: i soccorsi giunti sul posto non - facebook.com Vai su Facebook
Schianto sulla provinciale Monopoli-Alberobello: motociclista 29enne muore in un frontale con un'auto - Non ce l’ha fatta il 29enne motociclista di Matera, protagonista di un terribile incidente sulla strada provinciale Monopoli- Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it
Incidente stradale nel barese: morto motociclista di Matera - Alberobello: un motociclista materano di 29 anni è morto dopo aver perso il controllo della moto. Come scrive quotidianodelsud.it