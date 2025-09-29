Incidente sulla provinciale tra Monopoli e Alberobello | morto motociclista di 29 anni

Un motociclista di 29 anni originario del Materano è morto a seguito di un incidente avvenuto sulla strada provinciale tra Monopoli e Alberobello, nel Barese. Lo scontro si è verificato nel pomeriggio di domenica 28 settembre. In base a una prima ricostruzione, l'uomo, alla guida di una moto di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

