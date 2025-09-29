Incidente sulla Palermo-Mazara scende dall' auto in panne e viene travolto da un mezzo

Travolto da un'auto sulla Palermo-Mazara. Un uomo di 67 anni è stato ricoverato la scorsa notte al Trauma center di Villa Sofia dopo un incidente avvenuto poco prima delle 20 di ieri, nel tratto compreso tra gli svincoli di Balestrate e Alcamo. Sull'episodio indagano gli agenti della polizia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

