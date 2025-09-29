Incidente sul lavoro | cede una grata operaio precipita per alcuni metri

Incidente sul lavoro a Cornigliano in corso Perrone. Un uomo di circa 30 anni è precipitato da alcuni metri dopo che una grata ha ceduto. È successo poco prima delle ore 14 a Genova in un cantiere.Sul posto il 118 ha inviato l'automedica Golf 2 e un'ambulanza dei Volontari Soccorso Fiumara. 🔗 Leggi su Genovatoday.it