Incidente sul lavoro | cede una grata operaio precipita per alcuni metri
Incidente sul lavoro a Cornigliano in corso Perrone. Un uomo di circa 30 anni è precipitato da alcuni metri dopo che una grata ha ceduto. È successo poco prima delle ore 14 a Genova in un cantiere.Sul posto il 118 ha inviato l'automedica Golf 2 e un'ambulanza dei Volontari Soccorso Fiumara. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: incidente - lavoro
Davide Bortoletto, morto a 26 anni in un incidente: «Aveva fame di crescere, credeva nel suo lavoro: così giovane e già titolare di un'attività»
Incidente sul lavoro a Fiumicino, operaio muore in un’officina
Incidente sul lavoro in fabbrica, tecnico ferito gravemente: in ospedale
#Anagni – Incidente sul lavoro: operaio ferito alla gamba in ospedale | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #operaioferito #incidentesullavoro - facebook.com Vai su Facebook
Incidente sul lavoro a Bari: operaio colpito da una lastra alla Fiera del Levante, finisce al pronto soccorso - News - X Vai su X
Incidente sul lavoro, cede una grata: operaio cade per otto metri - Presenti anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona e gli operatori del nucleo per la sicurezza degli ambienti di lavoro di Asl3 ... Si legge su primocanale.it
Incidente sul lavoro, operaio cade per il cedimento di una grata - L'uomo è stato soccorso e trasportato cosciente dall'automedica del 118 in codice rosso all'Ospedale San Martino ... Segnala rainews.it