Incidente sul lavoro | cede una grata operaio precipita per alcuni metri

Genovatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente sul lavoro a Cornigliano in corso Perrone. Un uomo di circa 30 anni è precipitato da alcuni metri dopo che una grata ha ceduto. È successo poco prima delle ore 14 a Genova in un cantiere.Sul posto il 118 ha inviato l'automedica Golf 2 e un'ambulanza dei Volontari Soccorso Fiumara. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incidente - lavoro

Davide Bortoletto, morto a 26 anni in un incidente: «Aveva fame di crescere, credeva nel suo lavoro: così giovane e già titolare di un'attività»

Incidente sul lavoro a Fiumicino, operaio muore in un’officina

Incidente sul lavoro in fabbrica, tecnico ferito gravemente: in ospedale

incidente lavoro cede grataIncidente sul lavoro, cede una grata: operaio cade per otto metri - Presenti anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona e gli operatori del nucleo per la sicurezza degli ambienti di lavoro di Asl3 ... Si legge su primocanale.it

incidente lavoro cede grataIncidente sul lavoro, operaio cade per il cedimento di una grata - L'uomo è stato soccorso e trasportato cosciente dall'automedica del 118 in codice rosso all'Ospedale San Martino ... Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Lavoro Cede Grata