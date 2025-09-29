Incidente sul lavoro 61enne muore dopo esser stato travolto da un mezzo

Incidente mortale sul lavoro nel tardo pomeriggio di oggi, dove nella zona artigianale di Larderia Inferiore un 61enne ha perso tragicamente la vita. L'uomo, titolare di una ditta, stava eseguendo alcuni lavori di ammodernamento nella sede di un'azienda impegnata nello smaltimento dei rifiuti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

