Incidente sul lavoro 61enne muore dopo esser stato travolto da un mezzo
Incidente mortale sul lavoro nel tardo pomeriggio di oggi, dove nella zona artigianale di Larderia Inferiore un 61enne ha perso tragicamente la vita. L'uomo, titolare di una ditta, stava eseguendo alcuni lavori di ammodernamento nella sede di un'azienda impegnata nello smaltimento dei rifiuti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: incidente - lavoro
Davide Bortoletto, morto a 26 anni in un incidente: «Aveva fame di crescere, credeva nel suo lavoro: così giovane e già titolare di un'attività»
Incidente sul lavoro a Fiumicino, operaio muore in un’officina
Incidente sul lavoro in fabbrica, tecnico ferito gravemente: in ospedale
#Anagni – Incidente sul lavoro: operaio ferito alla gamba in ospedale | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #operaioferito #incidentesullavoro - facebook.com Vai su Facebook
Incidente mortale sul lavoro questa mattina a ubbiano, comune della cintura sud di Milano. Un operaio di 62 anni è rimasto schiacciato mentre stava lavorando ad una bobina per la produzione di nastri di acciaio. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/cronaca/2025 - X Vai su X
Incidente sul lavoro, 61enne schiacciato da muletto - E' stato travolto da un mezzo meccanico il 61enne che si trovava nel cantiere dove stava eseguendo dei lavori di ... Secondo 98zero.com
Messina, tragedia sul lavoro: operaio ucciso da un mezzo in manovra - MESSINA – Tragedia sul lavoro nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 29 settembre, a Messina nella zona artigianale di Larderia Inferiore. Segnala livesicilia.it