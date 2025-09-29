Incidente su ponte San Giorgio chiuso per due ore il bivio fra A10 e A7

29 set 2025

Una donna è rimasta ferita alle gambe e portata all’ospedale San Martino, traffico in tilt anche sull’Aurelia. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

incidente ponte san giorgioIncidente su ponte San Giorgio, chiuso il bivio fra A10 e A7 - Genova – Il bivio tra le autostrade A10 e A7 è stato chiuso poco dopo le 7, obbligando chi percorre il tratto a uscire a Genova Ovest, per permettere di soccorrere una donna rimasta coinvolta in un ... Come scrive ilsecoloxix.it

incidente ponte san giorgioAuto contro il guardrail sul ponte San Giorgio: un ferito, coda verso Genova Ovest - Sul posto il 118 con ambulanza e automedica: la donna alla guida, una cinquantenne, è stata soccorsa e trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Galliera ... Scrive primocanale.it

