Incidente stradale in A1 tra furgone e pullman turistico | morto un bolognese due feriti

Un uomo di quarant’anni, Andrea Moscardini, residente a Bazzano nel comune bolognese di Valsamoggia, è morto nel grave incidente stradale avvenuto questa mattina nell’autostrada A1 Milano-Napoli, in direzione del capoluogo lombardo. Lo schianto ha coinvolto un furgone e un pullman turistico. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - stradale

Arezzo, incidente stradale a Faella: tre feriti. Attivato l’elisoccorso

Siena, incidente stradale: auto si ribalta su un fianco. Due feriti estratti dalle lamiere

Tragico incidente stradale: un morto e due feriti

#SanDonà – Incidente stradale tra due autovetture in via Grassaga. Due feriti gravi Dalle ore 20.00 di stasera i Vigili del fuoco sono al lavoro in via Grassaga, al confine tra il territorio di San Donà di Piave e Salgareda, per un incidente stradale che ha visto coi - facebook.com Vai su Facebook

Incidente stradale per il collaboratore scolastico mentre va al lavoro, il Tribunale riconosce il danno biologico e ottiene rendita vitalizia. Ecco cosa hanno detto i giudici ift.tt/ZlAzPGB - X Vai su X

Scontro tra furgone e pullman di turisti in A1 a Reggio Emilia: un morto e due feriti, traffico in tilt - Il violento incidente stradale in A1 avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 29 settembre, ha mandato in tilt ... fanpage.it scrive

Incidente in A1 oggi Reggio Emilia: furgone tampona pullman di turisti, bolognese muore a 40 anni. Due i feriti - Reggio Emilia, 29 settembre 2025 – Incidente mortale in A1 questa mattina poco prima delle 10: u n furgone ha tamponato un pullman di turisti circa 200 metri prima del casello di Reggio Emilia. Secondo msn.com