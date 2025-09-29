Incidente stradale in A1 tra furgone e pullman turistico | morto un bolognese due feriti

Un uomo di quarant’anni, Andrea Moscardini, residente a Bazzano nel comune bolognese di Valsamoggia, è morto nel grave incidente stradale avvenuto questa mattina nell’autostrada A1 Milano-Napoli, in direzione del capoluogo lombardo. Lo schianto ha coinvolto un furgone e un pullman turistico. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

