Incidente stradale ad Angri scontro fra auto e moto | muore 20enne

Un giovane di 20 anni, Pasquale Pio, è deceduto a seguito di un incidente stradale avvenuto ad Angri, in provincia di Salerno. Il fatto si è verificato in via Nazionale durante la notte. La vittima si trovava alla guida di un motociclo che si è scontrato con un'automobile condotta da un trentenne. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - stradale

Arezzo, incidente stradale a Faella: tre feriti. Attivato l’elisoccorso

Siena, incidente stradale: auto si ribalta su un fianco. Due feriti estratti dalle lamiere

Tragico incidente stradale: un morto e due feriti

#SanDonà – Incidente stradale tra due autovetture in via Grassaga. Due feriti gravi Dalle ore 20.00 di stasera i Vigili del fuoco sono al lavoro in via Grassaga, al confine tra il territorio di San Donà di Piave e Salgareda, per un incidente stradale che ha visto coi - facebook.com Vai su Facebook

Angri, perde il controllo della moto: muore 20enne - Un incidente mortale si è verificato nella notte tra domenica e lunedì in via Nazionale ad Angri (Salerno). Lo riporta msn.com

Ancora sangue sulle strade in Sicilia: due morti (uno è minorenne) in un scontro auto-scooter - Sul posto carabinieri, 118 e l'elisoccorso, poi rientrato alla base perché non necessario ... lasicilia.it scrive