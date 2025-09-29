Incidente stradale a Capodimonte c’è una vittima ed un ferito in codice rosso
Tempo di lettura: < 1 minuto Un grave incidente stradale è avvenuto in mattinata nella zona di Capodimonte, a Napoli. Secondo una prima ricostruzione nell’impatto sono rimasti coinvolti più veicoli e un uomo è deceduto. Sul posto gli agenti della polizia municipale che stanno ricostruendo la precisa dinamica dello scontro. Secondo quanto accertato dalla polizia locale, un’auto con alla guida un uomo di 67 anni, all’altezza dell’ex deposito dell’Anm Garittone in via Miano, ha invaso la corsia opposta e ha colpito tre auto in sosta, per poi finire contro due motocicli che probabilmente provenivano dal senso opposto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: incidente - stradale
