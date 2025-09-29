Incidente mortale in autostrada coinvolto bus pieno di gente | traffico interrotto

Un drammatico incidente stradale ha sconvolto la mattinata di oggi, lunedì 29 settembre. L’impatto, avvenuto poco dopo le 9:30, ha visto coinvolti un furgone e un pullman con a bordo turisti stranieri. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma dalle prime ricostruzioni sembra che il furgone si sia schiantato contro la parte posteriore del bus in corsa. >> “Ho ucciso io mamma e papà, sono sepolti in giardino”. Il figlio ha confessato tutto solo ora: fatti agghiaccianti, come i motivi di tanto orrore L’allarme è stato immediato e la centrale operativa ha inviato sul posto i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Incidente in A1 oggi Reggio Emilia: furgone tampona pullman di turisti, bolognese muore a 40 anni. Due i feriti - Reggio Emilia, 29 settembre 2025 – Incidente mortale in A1 questa mattina poco prima delle 10: u n furgone ha tamponato un pullman di turisti circa 200 metri prima del casello di Reggio Emilia.

