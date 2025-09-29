Incidente mortale a Francavilla Fontana | si autodenuncia l' uomo alla guida dell' altra auto

Quotidianodipuglia.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di ieri, domenica, un uomo si è presentato nella caserma dei carabinieri di Francavilla Fontana per autodenunciarsi riguardo l'incidente che il giorno prima era costato. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

incidente mortale a francavilla fontana si autodenuncia l uomo alla guida dell altra auto

© Quotidianodipuglia.it - Incidente mortale a Francavilla Fontana: si autodenuncia l'uomo alla guida dell'altra auto

In questa notizia si parla di: incidente - mortale

Incidente stradale mortale, impatto devastante: morto sul colpo 17enne

Salento, incidente mortale sulla circonvallazione di Veglie: muore motociclista

Incidente mortale sull’Aurelia, il testimone: “Ho sentito un forte boato, poi il tir dentro il negozio”

incidente mortale francavilla fontanaIncidente mortale a Francavilla Fontana: si presenta il conducente della Fiat Panda coinvolta - Un uomo del posto si è presentato domenica pomeriggio in caserma, dichiarando di essere il conducente della Fiat Panda coinvolta nel tragico sinistro avvenuto sabato intorno alle 16:30 sulla strada ... Scrive giornaledipuglia.com

incidente mortale francavilla fontanaTragedia sulla SP26, auto esce fuori strada a Francavilla Fontana: due morti di 20 e 26 anni - Ad intervenire immediatamente sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni, che hanno provveduto alla messa in sicurezza della vettura e dell’intera area interessata ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Mortale Francavilla Fontana