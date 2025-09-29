Incidente in tangenziale a Rivoli | scontro tra due auto una si ribalta in carreggiata Traffico rallentato
Circolazione molto rallentata all'ora di pranzo di oggi, lunedì 29 settembre 2025, in tangenziale nord, in direzione sud Savona-Piacenza, per un incidente avvenuto all'altezza degli svincoli di Rivoli. Si è trattato dello scontro tra due auto, entrambe Nissan Qashqai, una delle quali è rimasta. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: incidente - tangenziale
