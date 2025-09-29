Incidente in tangenziale a Collegno | tamponamento a catena fra tre auto traffico nel caos
Traffico nel caos in tangenziale nord nella prima mattinata di oggi, lunedì 29 settembre 2025, a causa di un incidente avvenuto in direzione nord Milano-Aosta poco prima dello svincolo Statale 24 a Collegno. Si è trattato di un tamponamento a catena fra tre auto, una Volkswagen Touran, una Fiat. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Terribile doppio incidente nello svincolo della tangenziale tra Torino e Collegno: scontro tra auto, poi donna morta investita - Traffico congestionato in tutta la zona per oltre 3 ore, sul luogo la Polizia Stradale per i rilievi Un terribile incidente è avvenuto nella serata di oggi, venerdì 19 settembre 2025, all'interno dell ... Riporta torinotoday.it