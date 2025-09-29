Incidente in tangenziale a Collegno | tamponamento a catena fra tre auto traffico nel caos

Torinotoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Traffico nel caos in tangenziale nord nella prima mattinata di oggi, lunedì 29 settembre 2025, a causa di un incidente avvenuto in direzione nord Milano-Aosta poco prima dello svincolo Statale 24 a Collegno. Si è trattato di un tamponamento a catena fra tre auto, una Volkswagen Touran, una Fiat. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incidente - tangenziale

Incidente mortale sulla tangenziale, tutto in fiamme: muore giovanissima: “Terribile”

Incidente oggi in tangenziale a Modena, auto contro un albero, giovane muore carbonizzata

Incidente in tangenziale, ragazza muore carbonizzata a Modena: si era schiantata contro un albero

incidente tangenziale collegno tamponamentoIncidente in tangenziale a Collegno: tamponamento a catena fra tre auto, traffico nel caos - Traffico nel caos in tangenziale nord nella prima mattinata di oggi, lunedì 29 settembre 2025, a causa di un incidente avvenuto in direzione nord Milano- torinotoday.it scrive

Terribile doppio incidente nello svincolo della tangenziale tra Torino e Collegno: scontro tra auto, poi donna morta investita - Traffico congestionato in tutta la zona per oltre 3 ore, sul luogo la Polizia Stradale per i rilievi Un terribile incidente è avvenuto nella serata di oggi, venerdì 19 settembre 2025, all'interno dell ... Riporta torinotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Tangenziale Collegno Tamponamento