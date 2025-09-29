Incidente in moto grave un 19enne

Da pochi minuti erano passate le 19 di ieri sera, domenica 28 settembre, quando le sirene dell'ambulanza della Misericordia di Arezzo hanno risuonato. Il 118 dell'Asl Toscana sud est aveva attivato la catena dei soccorsi per un giovane ferito grave in seguito a un incidente stradale con la moto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: incidente - moto

Giovane muore nell’incidente in moto, era un militare della Folgore in Toscana

Bedizzole: Rufi Sejdija è morto a 19 anni in un incidente in moto

Edda e Luca morti nell’incidente in moto, il grande dolore: “Persone fantastiche”

Alessandro Munerato muore a 28 anni nell'incidente in moto contro un'auto: ferita in modo grave la ragazza 22enne che viaggiava con lui - facebook.com Vai su Facebook

Incidente fra due auto e una moto sulla Statale tra Misilmeri e Villabate: un morto https://ift.tt/KCl3q9D - X Vai su X

Schianto tra auto e moto, grave 19enne: trasferito a Siena - Il 19enne è stato prima trasferito in ambulanza all'elibase di Grosseto e poi, con Pegaso 2, al ... Lo riporta corrieredimaremma.it

Incidente tra furgone e moto a Sorbolo Levante: gravi un 18enne e una 19enne - REGGIO EMILIA – Una ragazza di 19 anni e un ragazzo di 18 sono rimasti feriti in modo serio in un incidente stradale poco dopo le 16 di ieri. reggionline.com scrive