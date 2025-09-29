Incidente in autostrada e chiusura bivio traffico in tilt

Inizio di giornata complicato, lunedì 29 settembre 2025, sul nodo autostradale genovese per via di un incidente, che ha comportato la chiusura al traffico del bivio tra A10 e A7, provenendo da Ventimiglia verso Milano.Al momento si registra una coda di 9 km tra Pra' e il bivio A10A7.

In questa notizia si parla di: incidente - autostrada

