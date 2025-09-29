Incidente in A1 oggi | furgone tampona pullman di turisti all’altezza di Reggio Emilia code di 8 chilometri

Ilrestodelcarlino.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Reggio Emilia, 29 settembre 2025 – Incidente mortale in A1 questa mattina poco prima delle 10: un furgone ha tamponato un pullman di turisti circa 200 metri prima del casello di Reggio Emilia. Dalle prime informazioni pare ci sia almeno una vittima e più di un ferito. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi e i vigili del fuoco: una persona è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Parma. Al momento si registrano 8 chilometri di coda in direzione Nord tra il bivio dell’A22 e Reggio Emilia. L’uscita consigliata provenendo da Bologna è quella di Modena Nord. Mentre l’entrata consigliata verso Milano è quella di Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

incidente in a1 oggi furgone tampona pullman di turisti all8217altezza di reggio emilia code di 8 chilometri

© Ilrestodelcarlino.it - Incidente in A1 oggi: furgone tampona pullman di turisti all’altezza di Reggio Emilia, code di 8 chilometri

In questa notizia si parla di: incidente - oggi

Liliana Resinovich, cosa succede oggi in incidente probatorio e cosa cambia dopo il ricorso del marito

Grave incidente oggi sull’A14: morto un motociclista

Incidente oggi alla rotatoria ad Ancona, schianto frontale all’alba tra 2 auto: 3 feriti molto gravi

incidente a1 oggi furgoneIncidente in A1 oggi: furgone tampona pullman di turisti all’altezza di Reggio Emilia, code di 8 chilometri - Reggio Emilia, 29 settembre 2025 – Incidente mortale in A1 questa mattina poco prima delle 10: u n furgone ha tamponato un pullman di turisti circa 200 metri prima del casello di Reggio Emilia. Scrive ilrestodelcarlino.it

incidente a1 oggi furgoneIncidente Reggio Emilia, furgone tampona pullman di turisti francesi in autostrada: «Un morto e due feriti» - A perdere la vita è stato l'autista del furgone, un 40enne della provincia di Bologna: a bordo del bus turistico c'erano cinquanta passeggeri ... Riporta corrieredibologna.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente A1 Oggi Furgone