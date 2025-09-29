Incidente in A1 oggi | furgone tampona pullman di turisti all’altezza di Reggio Emilia code di 8 chilometri
Reggio Emilia, 29 settembre 2025 – Incidente mortale in A1 questa mattina poco prima delle 10: un furgone ha tamponato un pullman di turisti circa 200 metri prima del casello di Reggio Emilia. Dalle prime informazioni pare ci sia almeno una vittima e più di un ferito. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi e i vigili del fuoco: una persona è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Parma. Al momento si registrano 8 chilometri di coda in direzione Nord tra il bivio dell’A22 e Reggio Emilia. L’uscita consigliata provenendo da Bologna è quella di Modena Nord. Mentre l’entrata consigliata verso Milano è quella di Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
