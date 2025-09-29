Macerata, 29 settembre 2025 – Mettono in scena un falso incidente per truffare l’assicurazione: due uomini denunciati. I carabinieri della stazione di Macerata, al termine di una indagine, hanno denunciato due uomini, un 59enne di origine egiziana e un 56enne italiano, entrambi residenti in provincia, ritenuti responsabili del reato di truffa aggravata in concorso. L’indagine è partita dalla denuncia sporta da un uomo di 80 anni, residente a Macerata, che si è rivolto ai militari dell’arma dopo aver subito un tentativo di truffa. Secondo quanto ricostruito, i due uomini hanno architettato un falso incidente stradale nel quale l’anziano è stato indicato come controparte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incidente falso per truffare l’assicurazione