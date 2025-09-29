Incidente auto-moto in tangenziale centauro di 24 anni gravemente ferito
Grave incidente nella serata di lunedì 29 settembre. Un’auto e una moto sono rimaste coinvolte in un sinistro sulla tangenziale Est di Milano, tra gli svincoli di Cologno Est e CernuscoBrugherio. Un ragazzo è rimasto ferito.L'arrivo dei soccorritoriLa chiamata al 118 è giunta intorno alle 19.30. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
