Incidente al Villaggio Mosè pensionato investito da un' auto mentre attraversa la strada
Un pensionato di 76 anni è ricoverato all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dopo essere stato investito da un’auto lungo viale Leonardo Sciascia, nel quartiere Villaggio Mosè. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava attraversando la strada quando una Fiat Panda lo ha centrato in. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
