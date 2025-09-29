Incidente a Torino Madonna di Campagna | scontro tra due auto all' incrocio feriti in ospedale

Un incidente si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 29 settembre 2025, all'incrocio tra via Luini e via Ponderano a Torino. Si è trattato dello scontro tra due auto una delle quali, una Fiat 600, è rimasta deformata nell'urto, tant'è che per estrarre la persona coinvolta è stato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

