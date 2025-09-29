Incidente a Torino Campidoglio | donna investita da un taxi trasportata in ospedale

Torinotoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna è stata investita da un taxi mentre stava attraversando la strada all'incrocio tra via Pilo e corso Svizzera a Torino nella mattinata di oggi, lunedì 29 settembre 2025. È stata trasportata all'ospedale Maria Vittoria da un'ambulanza dei Giovanniti che operano per conto del 118 Azienda. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - torino

