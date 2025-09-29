Incidente a Montefiascone donna investita da un' auto sulla Umbro Casentinese

Una donna è stata investita da un'auto sulla Umbro Casentinese, nel centro di Montefiascone. L'incidente, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, intorno alle 20 del 28 settembre nei pressi dell'incrocio con via Paternocchio. Sono intervenuti i carabinieri, che hanno gestito la. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - montefiascone

