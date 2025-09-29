Incidente a Montefiascone donna investita da un' auto sulla Umbro Casentinese

Viterbotoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna è stata investita da un'auto sulla Umbro Casentinese, nel centro di Montefiascone. L'incidente, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, intorno alle 20 del 28 settembre nei pressi dell'incrocio con via Paternocchio. Sono intervenuti i carabinieri, che hanno gestito la. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incidente - montefiascone

incidente montefiascone donna investitaDonna investita e uccisa a Fiumicino, sequestrati i cellulari della vittima e dell'automobilista: avevano avuto una relazione - Conosceva Simona Bortoletto che era uscita dalla abitazione dell'uomo a Isola Sacra con il figlio di otto anni prima di essere travolta dalla Smart ... roma.corriere.it scrive

incidente montefiascone donna investitaTragedia a Fiumicino, donna investita mentre attraversa la strada col figlio: morta sul colpo - Dramma a Fiumicino, dove una donna di 35 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto in corsa. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Incidente Montefiascone Donna Investita