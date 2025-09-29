Iseo (Brescia) – Un uomo di 57 anni è morto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 29 settembre, in seguito a un violento incidente stradale a Iseo, in provincia di Brescia. Lo schianto si è verificato intorno alle 14 in via Risorgimento e ha coinvolto due automobili. La dinamica. Secondo le prime informazioni, si è trattato di uno scontro frontale. Per il 57enne, conducente di una delle vetture, i soccorritori non hanno potuto fare nulla: il decesso è stato constatato sul posto. Il mezzo su cui viaggiava si è ribaltato sulla carreggiata, senza lasciargli scampo. Alla guida dell'altra auto c'era un 25enne, viaggiava insieme a un 32enne: entrambi sono rimasti illesi e non hanno avuto bisogno di ricovero ospedaliero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incidente a Iseo: automobilista di 57 anni morto sul colpo dopo il frontale