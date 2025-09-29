di Giuseppe Tassi L’auto aspetta un segnale di ottimismo per uscire da una crisi di vendite che sembra irreversibile. Ad agosto il mercato italiano ha fatto segnare un -2,7 per cento e il dato su base annua è ancor più negativo: -3.7%. Come uscire da un tunnel così profondo? il mondo dell’automotive ci prova battendo tre strade precise: nuovi incentivi statali per l’elettrico (al via dal 15 ottobre) promozioni massicce da parte delle case produttrici che arrivano fino a 9 mila euro di sconti e moltiplicazione delle proposte ibride. Non a caso proprio le auto che portano con sè i benefici dell’elettrico, senza l’onere delle ricariche, sono le più richieste sul mercato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Incentivi promozioni e sconti. L’auto tenta il rilancio