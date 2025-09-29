Incentivi promozioni e sconti L’auto tenta il rilancio

Quotidiano.net | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Giuseppe Tassi L’auto aspetta un segnale di ottimismo per uscire da una crisi di vendite che sembra irreversibile. Ad agosto il mercato italiano ha fatto segnare un -2,7 per cento e il dato su base annua è ancor più negativo: -3.7%. Come uscire da un tunnel così profondo? il mondo dell’automotive ci prova battendo tre strade precise: nuovi incentivi statali per l’elettrico (al via dal 15 ottobre) promozioni massicce da parte delle case produttrici che arrivano fino a 9 mila euro di sconti e moltiplicazione delle proposte ibride. Non a caso proprio le auto che portano con sè i benefici dell’elettrico, senza l’onere delle ricariche, sono le più richieste sul mercato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

