Incentivi auto 2025 | si parte a ottobre per ISEE fino a 40 mila euro Ecco il portale
Lo scorso 8 settembre è stato pubblicato In Gazzetta ufficiale il Decreto del ministero dell’ambiente che regola gli incentivi auto a fondo perduto per l’acquisto di veicoli elettrici. I bonus, destinati a persone fisiche e microimprese con residenza o sede legale nelle aree urbane funzionali, ha il chiaro obiettivo di favorire il rinnovo del parco circolante con veicoli a zero emissioni. Per accedere al contributo è infatti necessario rottamare un veicolo termico fino a Euro 5. Le richieste di bonus saranno gestite dall’apposito portale online sviluppato da Sogei che, attualmente, consente la registrazione dei soli venditori aderenti all’iniziativa. 🔗 Leggi su Leggioggi.it
