Incendio nel deposito di gomma Allarme emissioni via alle verifiche
Fiamme in un deposito isolato di gomma tritata, con inevitabile allarme ambientale e posizionamento delle centraline Arpa. L’allarme, in via dello Stabilimento a Nera Montoro, è scattato poco prima delle 7 di ieri e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. "Data la natura del prodotto –hanno fatto sapere i vigili – per la completa estinzione si dovrà procedere al suo smassamento con mezzi meccanici". "Per massima precauzione, in accordo con Asl e Arpa – così il sindaco Lorenzo Lucarelli – abbiamo emesso un’ ordinanza cautelativa che prevede un raggio di sicurezza di tre km intorno all’area interessata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: incendio - deposito
Fiumicino, incendio a deposito riconducibile a Paoletti Ecologia
Incendio a Merano, deposito di pneumatici in fiamme
Incendio parte da sterpaglie a raggiunge deposito di materiali: danni ingenti
https://terninrete.it/notizie-di-terni-nera-montoro-incendio-deposito-rifiuti/ - facebook.com Vai su Facebook
Incendio questa notte a Reggio Calabria, nel deposito comunale della ditta Castore https://rainews.it/tgr/calabria/video/2025/09/incendio-questa-notte-a-reggio-calabria-nel-deposito-comunale-della-ditta-castore--4d358ab9-e336-403c-b852-3dffc0c509f6.html - X Vai su X
Incendio nel deposito di gomma. Allarme emissioni, via alle verifiche - Il sindaco dispone il divieto di coltivazione per tre km . Come scrive lanazione.it
A fuoco un deposito di gomma tritata, operazioni di spegnimento ancora in corso - Un incendio è divampato questa mattina, poco prima delle 7, in un deposito isolato di gomma tritata a Nera Montoro, in provincia di Terni. Segnala corrieredellumbria.it