incendio nel deposito di gomma allarme emissioni via alle verifiche

Fiamme in un deposito isolato di gomma tritata, con inevitabile allarme ambientale e posizionamento delle centraline Arpa. L’allarme, in via dello Stabilimento a Nera Montoro, è scattato poco prima delle 7 di ieri e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. "Data la natura del prodotto –hanno fatto sapere i vigili – per la completa estinzione si dovrà procedere al suo smassamento con mezzi meccanici". "Per massima precauzione, in accordo con Asl e Arpa – così il sindaco Lorenzo Lucarelli – abbiamo emesso un’ ordinanza cautelativa che prevede un raggio di sicurezza di tre km intorno all’area interessata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

