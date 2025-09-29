Incendio nel capannone della ditta di pulizia delle piscine

E' divampato un incendio nel deposito della ditta ‘C.A.G Chemical Spa', specializzata nella pulizia delle piscine in via Castel Volturno a Mondragone.Il rogo è divampato in tarda mattinata ed è ancora in corso e ha interessato il deposito in cui è riposto il materiale per la pulizia delle piscine. 🔗 Leggi su Casertanews.it

