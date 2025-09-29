Incendio nel capanno della ditta di pulizia per piscine Arpac avvia il monitoraggio
Dopo l'incendio divampato nel capanno della ditta ‘C. A.G. Chemical Spa’ di via Castel Volturno a mondragone, il dipartimento Arpac di Caserta, ha attivato il monitoraggio.I tecnici del dipartimento, allertati dai vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, si sono recati nel pomeriggio. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: incendio - capanno
Incendio avvolge e distrugge un capanno: alta colonna di fumo
Incendio in un capanno agricolo: paura per un 93enne
Incendio nel capannone industriale, crolla l'ala della struttura destinata alle vernici. Paura per i fumi tossici VIDEO - facebook.com Vai su Facebook
#pesaro, l'#incendio devasta il capanno: animali uccisi e danni ai mezzi agricoli - X Vai su X
Incendio in una ditta contenente cloro, nube di fumo bianco nel Casertano: vigili del fuoco sul posto - L’incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi in un’azienda chimica di Castel Volturno. Come scrive fanpage.it
Incendio all'interno del capannone della ditta Crcm, emessa un’ordinanza da parte del Sindaco - Arezzo, 30 agosto 2024 – A seguito dell'incendio scaturito all'interno del capannone della ditta Crcm emessa a titolo precauzionale ordinanza da parte del Sindaco A seguito di un incendio scaturito ... Si legge su lanazione.it