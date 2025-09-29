Incendio in una ditta contenente cloro nube di fumo bianco nel Casertano | vigili del fuoco sul posto
L'incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi in un'azienda chimica di Castel Volturno. Sul posto i vigili del fuoco, che si stanno adoperando per spegnere le fiamme. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Incendio in una ditta contenente cloro, nube di fumo bianco nel Casertano: vigili del fuoco sul posto - L’incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi in un’azienda chimica di Castel Volturno. Si legge su fanpage.it
Nel Casertano rogo in azienda chimica provoca nube di cloro - Un principio d'incendio si è sviluppato a Mondragone (Caserta) all'interno di un deposito di una ditta contenente materiale di natura chimica, in particolare cloro, che ha generato una grossa nube di ... Lo riporta ansa.it