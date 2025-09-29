Incendio in una ditta contenente cloro nube di fumo bianco nel Casertano | vigili del fuoco sul posto

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi in un'azienda chimica di Castel Volturno. Sul posto i vigili del fuoco, che si stanno adoperando per spegnere le fiamme. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incendio - ditta

Treviso, incendio a Cordignano in una ditta di pannelli fotovoltaici: le immagini dei soccorsi

Incendio a Fiumicino, in fiamme capannoni e rifiuti di una ditta di servizi ecologici: colonna di fumo nero visibile da chilometri

Allarme a Moncalieri: incendio all'interno di una ditta di autodemolizioni

incendio ditta contenente cloroIncendio in una ditta contenente cloro, nube di fumo bianco nel Casertano: vigili del fuoco sul posto - L’incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi in un’azienda chimica di Castel Volturno. Si legge su fanpage.it

incendio ditta contenente cloroNel Casertano rogo in azienda chimica provoca nube di cloro - Un principio d'incendio si è sviluppato a Mondragone (Caserta) all'interno di un deposito di una ditta contenente materiale di natura chimica, in particolare cloro, che ha generato una grossa nube di ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Incendio Ditta Contenente Cloro