incendio di fontia strumentalizzato la memoria unisca

Scintille ieri mattina alla cerimonia in ricordo dell’81esimo anniversario dell’ incendio di Fontia. La manifestazione era organizzata dal Comune di Carrara con il patrocinio della Provincia si è aperta alle con la deposizione di una corona al cippo marmoreo alla ex scuola elementare e alla tomba di Don Dario Fazzi nel cimitero di Fontia. Poi nella chiesa di Santa Lucia la Santa Messa. Nel piazzale, dopo i saluti dei rappresentanti dell’amministrazione comunale, delle autorità e di AnpI Carrara, l’intervento dell’incaricato alla memoria del Comune. A margine dell’evento, ira di Barabotti che ha partecipato alla commemorazione dell’incendio di Fontia e che ha definito "vergognoso il comizio Anpi contro il governo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

