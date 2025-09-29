Incendio a Torino arrestato guineano | in casa c’era fidanzata

Un giovane di 25 anni, guineiano, è stato arrestato con le accuse di incendio e di tentato omicidio della fidanzata.

Un ragazzo di 25 anni è stato arrestato con l'accusa di aver appiccato un incendio alla casa della fidanzata: era appena stato fermato per maltrattamenti

È stato arrestato e ora si trova in carcere il presunto responsabile dell' incendio doloso di Torino, in un appartamento di corso Agnelli 156, la notte del 26 settembre 2025.