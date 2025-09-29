Incendio a Torino arrestato guineano | in casa c’era fidanzata

29 set 2025

Un giovane di 25 anni, guineiano, è stato arrestato con le accuse di incendio e di tentato omicidio della fidanzata. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

incendio torino arrestato guineanoIncendia la casa della fidanzata a Torino, era stato arrestato per averla picchiata durante una lite - Un ragazzo di 25 anni è stato arrestato con l'accusa di aver appiccato un incendio alla casa della fidanzata: era appena stato fermato per maltrattamenti ... Riporta virgilio.it

incendio torino arrestato guineanoIncendio doloso in corso Agnelli a Torino: arrestato un 25enne, era uscito dal carcere il giorno prima del rogo - È stato arrestato e ora si trova in carcere il presunto responsabile dell’ incendio doloso di Torino, in un appartamento di corso Agnelli 156, la notte del 26 settembre 2025. Scrive torinotoday.it

