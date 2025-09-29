Incendio a Mondragone Arpac avvia il monitoraggio delle diossine
Roghi in un deposito con prodotti al cloro: tecnici sul posto e campionatore installato a 250 metri per verificare la dispersione di sostanze nocive in atmosfera. Il dipartimento Arpac di Caserta è stato attivato nel primo pomeriggio di oggi dai Vigili del Fuoco a seguito di un incendio divampato poco prima nel comune di Mondragone. Tecnici del dipartimento si sono recati immediatamente sul posto: all'atto del sopralluogo, l'incendio, che da informazioni acquisite in loco ha interessato un deposito contenente prodotti a base di cloro, appariva ancora in fase di svolgimento. Effettuata una prima valutazione sulle condizioni meteo, sulle caratteristiche dell'incendio e sull'area interessata dall'evento, i tecnici hanno avviato nel pomeriggio il monitoraggio di diossine, furani, policlorobifenili dispersi in atmosfera, posizionando un campionatore a circa 250 metri dal luogo dell'incendio.
In questa notizia si parla di: incendio - mondragone
