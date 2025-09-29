Incendiano rifiuti nella Riserva delle Saline di Trapani | coniugi arrestati
Gli uomini della Guardia Costiera di Trapani hanno tratto in arresto due coniugi trapanesi, colti in flagrante mentre davano fuoco a rifiuti speciali nei pressi della Riserva naturale orientata delle Saline di Trapani e Paceco. Le immagini girate dai militari mostrano i due intenti ad appiccare le fiamme nell’area, già trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto. L’arresto, eseguito per il reato di combustione illecita di rifiuti, è arrivato a seguito di numerose segnalazioni di cittadini per abbandono e roghi nell’area. I due coniugi, già noti alle forze dell’ordine, sono stati posti ai domiciliari. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: incendiano - rifiuti
