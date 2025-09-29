Inaugurazione ufficiale per la farmacia comunale Ospedaletto Anche attivazioni Spid gratuite

Forlitoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Più accogliente, più spaziosa, più moderna e in grado di fornire sempre più servizi ai cittadini. Tornata pienamente operativa a fine giugno dopo un temporaneo trasferimento nell’attiguo stabile di via Cervese 10, è stata ufficialmente inaugurata sabato scorso la farmacia comunale Ospedaletto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: inaugurazione - ufficiale

Villa Repaci rinasce con "La Raffica": tutto pronto per l’inaugurazione ufficiale

Ju Ju Memorial si sposta al teatro comunale. Inaugurazione ufficiale del ponte 'Giulio Capiozzo'

Apre oggi la nuova palestra McFit a Mestre. Ieri l'inaugurazione ufficiale

inaugurazione ufficiale farmacia comunaleFarmacia comunale di Bagnarola: l’inaugurazione - La Farmacia Comunale di Cesenatico dal 2017 a gestione della Cooperativa Didasko, sotto il marchio registrato di Farmacia Per Te ... Da livingcesenatico.it

inaugurazione ufficiale farmacia comunaleUna nuova sede per la farmacia comunale - Prolungato anche l’orario di apertura che sarà tutti i giorni dalle 8 alle 20 ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Inaugurazione Ufficiale Farmacia Comunale