Inaugurazione ufficiale per la farmacia comunale Ospedaletto Anche attivazioni Spid gratuite
Più accogliente, più spaziosa, più moderna e in grado di fornire sempre più servizi ai cittadini. Tornata pienamente operativa a fine giugno dopo un temporaneo trasferimento nell’attiguo stabile di via Cervese 10, è stata ufficialmente inaugurata sabato scorso la farmacia comunale Ospedaletto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: inaugurazione - ufficiale
Villa Repaci rinasce con "La Raffica": tutto pronto per l’inaugurazione ufficiale
Ju Ju Memorial si sposta al teatro comunale. Inaugurazione ufficiale del ponte 'Giulio Capiozzo'
Apre oggi la nuova palestra McFit a Mestre. Ieri l'inaugurazione ufficiale
Ieri ho avuto il piacere di partecipare all’inaugurazione ufficiale della Sagra dei Pescatori 2025 a Villafranca Piemonte. Un appuntamento che unisce #tradizione, cultura e comunità, valorizzando le eccellenze del territorio con mostre, musica, arte e momenti - facebook.com Vai su Facebook
Farmacia comunale di Bagnarola: l’inaugurazione - La Farmacia Comunale di Cesenatico dal 2017 a gestione della Cooperativa Didasko, sotto il marchio registrato di Farmacia Per Te ... Da livingcesenatico.it
Una nuova sede per la farmacia comunale - Prolungato anche l’orario di apertura che sarà tutti i giorni dalle 8 alle 20 ... Si legge su msn.com